В Казани у Кремлевской набережной образовались серьезные заторы. Соответствующая информация содержится на сайте «Яндекс. Карты».
Причиной пробки стало перекрытие ряда улиц из-за съемок фильма «Айда». Проезд через Кремлевскую набережную стал одним из единственных, чтобы добраться до улиц Лобачевского и Дзержинского. Затор тянется от Центрального стадиона до улиц Федосеевской и Батурина. Также недоступна полностью улица Кремлевская от Ивановского спуска до Дзержинского. В настоящее время дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов.
На проспект Ямашева снова затруднено движение. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Фатиха Амирхана. Пробка растянулась почти на четыре километра.
Напомним, в Казани 25 февраля перекрыли ряд улиц из-за съемок фильма. Ограничения ввели с 00:00 до 18:00.