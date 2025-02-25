В Казани у Кремлевской набережной образовались серьезные заторы

Причиной пробки стало перекрытие ряда улиц из-за съемок фильма «Айда». Проезд через Кремлевскую набережную стал одним из единственных, чтобы добраться до улиц Лобачевского и Дзержинского. Затор тянется от Центрального стадиона до улиц Федосеевской и Батурина. Также недоступна полностью улица Кремлевская от Ивановского спуска до Дзержинского. В настоящее время дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов.