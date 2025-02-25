Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество воды может ухудшиться в Зеленом Луге из-за остановки насосной

Водоснабжение временно отсутствовало в столичном микрорайоне из-за отключения электричества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Ухудшение качества воды может наблюдаться в столичном микрорайоне Зеленый Луг во вторник из-за остановки насосов на водозаборе, сообщили в УП «Минскводоканал».

По данным предприятия, в 08:54 вторника, 25 февраля, произошло отключение электроэнергии в Минских кабельных сетях.

В связи с этим была остановлена работа насосного оборудования водозабора № 5 «Боровляны». Как следствие — снизилось давление в водопроводной сети в квартале улиц Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева.

«Возможно ухудшение качества воды в указанной зоне влияния», — сказали в «Минскводоканале».

Там также уточнили, для устранения возможных последствий, вызванных отключением электроэнергии, были оперативно направлены ремонтные бригады. В настоящее время производится плавный запуск насосов и восстановление давления в сети.

На предприятии принесли извинения жителям города за возможные доставленные временные неудобства.

ЖКХ