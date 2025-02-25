Случаи метапневмовируса зарегистрировали в Иркутске

Россиян напугали новости о новом опасном вирусе из Китая — метапневмовирусе. Как стало известно КП-Иркутск, инфекция уже пришла в регионы, в том числе и в Приангарье. Ситуацию прокомментировала Инесса Борищук, заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской областной инфекционной клинической больницы:
— Метапневмовирус — это острая респираторная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Заболевание обычное и далеко не новое, ему уже около 20 лет.
Эксперт считает, что о метапневмовирусе вспомнили именно сейчас из-за окончания пандемии коронавируса. Если ранее все внимание было приковано к COVID-19, то сейчас мировое медицинское сообщество обеспокоила вспышка инфекции, которая произошла в поднебесной в декабре 2024 года.
— Вирус не смертельный, — успокаивает Инесса Борищук. — Да и встречается не так часто, как риновирус или тот же COVID-19. Все дело в том, что распространяется он не с высокой скоростью.