Стало известно, куда калининградцам обращаться, чтобы отправить детей в лагерь к Черному морю

Дети из Калининградской области смогут поехать во все федеральные центры отдыха и оздоровления. В течение года около 200 ребят из региона побывают в лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек». Об этом сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте».