Стало известно, куда калининградцам обращаться, чтобы отправить детей в лагерь к Черному морю

Дети из Калининградской области смогут поехать во все федеральные центры отдыха и оздоровления. В течение года около 200 ребят из региона побывают в лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек». Об этом сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте».
По словам министра, заявку на получение путевки можно оставить на сайте школы ШИЛИ, где есть специальная вкладка.
— Ребята загружают свое портфолио. Выбираем не мы. Федеральный оператор отбирает ребят на каждую смену, подтверждает список ребят, которые едут на ту или иную смену. Порядка 15 жителей Калининградской области являются участниками различных интересных профильных смен, — пояснила Светлана Трусенева.
Министр также рассказала, почему регион не предоставляет бесплатный отдых детям в Калининградской области.