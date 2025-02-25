«Не коммуналка, а ипотека!» Ленобласть в ужасе от новых цен на электричество

В 47-м регионе зреет недовольство, связанное с новыми тарифами на электроэнергию. Началось с того, что в январе жители частных домов региона получили платёжки, в которых значилось предупреждение, что уже с июля за перерасход энергии свыше социальной нормы начнут взимать по новым ценам. Люди посчитали и схватились за голову. Подробности — в материале spb.aif.ru.
Три диапазона.
Напомним, что тарифы на электроэнергию изменились в России с начала этого года. Действует так называемая дифференцированная система оплаты, при которой первый, самый дешёвый диапазон считается «социальным», второй — «экономически обоснованным», а третий — и вовсе приравнен к «коммерческим». При этом федеральные власти предложили лишь базовые цифры, в каждом регионе власти могут их корректировать, с учётом ситуации на местности.
В Ленобласти раскладка выглядит так: первый диапазон: до 1500 кВт/ч в месяц включительно (в данном диапазоне применяется минимальный тариф); второй диапазон: от 1500 до 4500 кВт/ч включительно в месяц; третий диапазон: свыше 4500 кВт/ч в месяц. При этом для жителей частных домов в границах населённых пунктов, у которых стоят электрообогревательные приборы, во время отопительного сезона (с октября по май) установлено более высокое пороговое значение — минимальный тариф применяется до 2300 кВт (тех, кто проживает за административными границами городов и сёл — те же дачные кооперативы, это не коснётся).
Однако с учётом того, что с июля стоимость киловатта в первом и во втором диапазонах будет различаться почти в 2 раза — суммы для оплаты всё равно выходят существенными.
40 тысяч в месяц?
«Нас в доме живут два человека, отопление — электрокотёл и бойлер. Оба работаем, поэтому, по сути, в будни электричество тратим по минимуму. И всё равно у нас выходит зимой примерно 4000 киловатт в месяц. Установленная социальная норма — 1500 киловатт летом и 2300 зимой. Сейчас мы платим по 6 ₽ 28 коп. за каждый киловатт в рамках этой нормы, и по 6 ₽ 29 коп. за расход в пределах от 1500 до 4500 киловатт. С 1 июля потребление в первом диапазоне начнёт обходиться в 7 ₽ 25 коп., а следующий шаг — уже 13 ₽ 26 коп. По нашим расчётам, в осенне-зимний период это будет получаться около 40 тысяч в месяц! Когда я начала жаловаться, ко мне прислали специалиста, чтобы он замерил теплопотери (мол, вдруг в доме сплошные щели, вот у нас так много и тратится), но нет — дом закупорен, потерь практически нет», — рассказывает жительница Выборга Елена Воронова.
Похожая ситуация в СНТ «Посёлок Рыжики», который территориально относится к Колтушскому городскому поселению. Здесь примерно 500 участков, всего 7 км от города, и после того как государство разрешило оформлять прописку, многие перебрались в Рыжики на постоянное место жительства — половина посёлка проживает тут круглогодично. Только у единиц есть газгольдеры, остальные греются при помощи электричества. И для них изменения в системе оплаты электроэнергии также выглядят критическими.
«Это уже не коммуналка, а ипотека какая-то получается, — разводит руками председатель СНТ “Посёлок Рыжики” Татьяна Лалазарова. — У нас — каркасный, энергосберегающий дом, живём вдвоём, эта зима была тёплой, и всё равно в ноябре мы потратили 1850 кВт, а в декабре 2671 кВт. Причём мы не очень теплолюбивые, и средняя температура была.
19 градусов, а у соседки в доме было 22−23, и в декабре вышло уже 3547 кВт на 2 взрослых и 2 детей. Провели в Рыжиках опрос, составили таблицу — получилось, по нашей поселковой статистике, что в 1500 кВт никто не укладывается, и зимой мы все сильно превысим нормы. Для многих это чрезмерное подорожание. Про какой рост тарифов не более 10% в год постоянно говорят по телевизору — не понимаю".
Борьба с «майнерами».
Любопытно, что, как поясняли федеральные власти, введение дифференцированных тарифов потребовалось, в том числе, для борьбы с так называемыми «майнерами», которые в домашних условиях накачивают себе криптовалюты и тратят на это огромное количество электроэнергии. Эту категорию пользователей, наверное, справедливо приравнять к коммерсантам (хотя в той же Ленобласти случаи майнинга почти не фиксируются, и так тарифы высокие).
«Изменение диапазонов не коснётся большей части населения Ленинградской области, т. к. потребление электроэнергии у 90% жителей не превышает 800 кВт/ч в месяц. Кроме того, стоимость электроэнергии для многодетных семей и на общедомовые нужды будет рассчитываться только по тарифам первого диапазона», — успокаивают людей в ЕИРЦ Ленинградской области.
Но даже если верить этим расчётам, то как быть с оставшимися 10% населения, а также теми жителями Петербурга, которые фактически перебрались в свои СНТ на постоянное место жительства? Социальные сети Ленобласти заполнены возмущёнными письмами — люди прикладывают фотографии «платёжек», приводят расчёты.
Тем более что рычаг для влияния на ситуацию у региональных властей есть — федералы позволяют повысить тариф первого диапазона до 3900 кВт. При этом сами чиновники понимают — рост действительно будет, и обещанные «не более 10%» подорожания коммуналки это та самая «средняя температура по больнице». На деле же, согласно подсчётам комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти, «рост тарифов на электрическую энергию для первого диапазона потребления в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления составит от 12,65% до 18,07%». Сколько для второго и тем более третьего — в комитете не стали даже уточнять.
Кстати
Сейчас жители Ленобласти собирают подписи под обращениями в адрес чиновников с просьбой пересмотреть утверждённые цифры — и это пока ещё сравнительно спокойная форма протеста. В соседней Карелии (где холоднее, а потому суммы выходят ещё более значительными) уже полетели обращения в прокуратуру, а в минувшие выходные состоялся первый митинг, где требовали не только пересмотра тарифов, но и отставок ответственных лиц.