«Не коммуналка, а ипотека!» Ленобласть в ужасе от новых цен на электричество

«Нас в доме живут два человека, отопление — электрокотёл и бойлер. Оба работаем, поэтому, по сути, в будни электричество тратим по минимуму. И всё равно у нас выходит зимой примерно 4000 киловатт в месяц. Установленная социальная норма — 1500 киловатт летом и 2300 зимой. Сейчас мы платим по 6 ₽ 28 коп. за каждый киловатт в рамках этой нормы, и по 6 ₽ 29 коп. за расход в пределах от 1500 до 4500 киловатт. С 1 июля потребление в первом диапазоне начнёт обходиться в 7 ₽ 25 коп., а следующий шаг — уже 13 ₽ 26 коп. По нашим расчётам, в осенне-зимний период это будет получаться около 40 тысяч в месяц! Когда я начала жаловаться, ко мне прислали специалиста, чтобы он замерил теплопотери (мол, вдруг в доме сплошные щели, вот у нас так много и тратится), но нет — дом закупорен, потерь практически нет», — рассказывает жительница Выборга Елена Воронова.