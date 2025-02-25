В массовой аварии в Башкирии разбилась насмерть женщина-водитель

Сегодня утром, 25 февраля, в Илишевском районе Башкирии на 49 километре дороги Бакалы-Верхнеяркеево произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Подробности в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Согласно предварительным данным, 36-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, за рулем Toyota Land Cruiser при попытке обгона выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz под управлением 40-летней женщины.
После удара внедорожник задел попутный автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управляла 47-летняя женщина. В результате аварии водитель «Матиза» скончалась на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.