«Минскэнерго» сказало про отключение электричества в двух районах Минска 25 февраля 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
Говорится, что по причине отключения воздушной линии напряжением 110 кВ, случившегося в 08.47, подстанция «Зеленый луг» была временно отключена.
«В результате чего нарушилось электроснабжение потребителей Первомайского и Советского районов Минска», — сказано в сообщении.
В организации акцентировали внимание на том, что шесть бригад в оперативном порядке были направлены для восстановления электроснабжения. Уточняется, что в 09.29 все потребители были запитаны. В «Минскэнерго» принесли извинения за временные неудобства.
Ранее «Минскводоканал» сказал о ситуации с водой из-за аварии на электросетях.
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