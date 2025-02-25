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Госэкспертиза одобрила ремонт участка дороги Калининград — Долгоруково

В работы входит также установка автобусной остановки на 9-м км.

Проект капремонта участка дороги Калининград — Долгоруково от 8,4 до 8,9 км прошёл госэкспертизу. Об этом говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Планируется также обустройство автобусной остановки на отметке 8,7 км. Положительное заключение выдало ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Капремонтом займётся ГКУ «Управление дорожного хозяйства». Документацию подготовило ООО «Дорсервис-Калининград».

Власти Калининградской области ремонтировали дороги от карьеров «Полевое» и «Сиреневка».

строительство