Каток на Стрелке в Красноярске посетили более 20 тысяч человек

Организаторы старались по максимуму наполнить пространство разнообразными событиями. Поэтому на открытии катка выступил красноярский экстрим-роллер Илья Савосин в сопровождении пиротехнического шоу, также в шатре установили автосимулятор. Впервые в России на ледовой площадке прошла всероссийская донорская акция, несколько раз на катке делали предложения руки и сердца, а 25 января там по традиции отпраздновали День студента.