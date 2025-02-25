Каток на Стрелке в Красноярске посетили более 20 тысяч человек

В мэрии рассказали, что самыми посещаемыми днями стали новогодние праздники — за зимние каникулы на коньки встали 6 741 человек, только 3 января гостями катка на Стрелке стали около 1 000 красноярцев. Работала площадка и в новогоднюю ночь, куранты на льду слушали 178 человек.
Организаторы старались по максимуму наполнить пространство разнообразными событиями. Поэтому на открытии катка выступил красноярский экстрим-роллер Илья Савосин в сопровождении пиротехнического шоу, также в шатре установили автосимулятор. Впервые в России на ледовой площадке прошла всероссийская донорская акция, несколько раз на катке делали предложения руки и сердца, а 25 января там по традиции отпраздновали День студента.
В последний день работы ледовой площадки, 23 февраля, на площади Мира прошел фестиваль Ильи Авербуха Winter Fest. Жители и гости краевой столицы могли бесплатно посмотреть на выступления звезд российского фигурного катания.
Старт мероприятию дал Алексей Ягудин, он повторил для зрителей короткую программу, с которой больше 20 лет назад выиграл золото на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Своим номером красноярцев также порадовала фигуристка Евгения Медведева — серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане и местные спортсмены.
В ближайшее время администраторы катка на Стрелке приступят к сборке инвентаря. Площадку будут готовить к финалу кубка России по волейболу на снегу, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта 2025 года.