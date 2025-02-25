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В Москве незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Незначительный рост заболеваемости вирусами гриппа A (H1N1) и B наблюдается в Москве. Эпидемическая ситуация соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«С 17 по 23 февраля 2025 года в городе Москве эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа A (H1N1) и B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грипп особенно опасен для лиц пожилого возраста в связи с ослаблением иммунитета. Наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний.

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