Больше сотни пожилых людей выселят на улицу в Самаре

«Есть текст договора, подписанный обеими сторонами. Был ли там изначально пункт об одностороннем расторжении, сказать сложно. Но, если и был, то это очень странно для арендатора — вложить в ремонт немало средств и не побеспокоиться о том, чтобы вернуть затраты и получить прибыль. Если договор на каком-то этапе был скорректирован и подменен, это возможно при молчаливом согласии обеих сторон. В противном случае, экспертиза должна показать несоответствия. Кроме того, учитывая социальную значимость объекта, договор аренды мог бы быть соответствующим образом зарегистрирован в Росреестре. Однако и этого не произошло. Решение проблемы возможно только при активном и неформальном участии региональной власти — на кону судьба и здоровье представителей старшего поколения», — поделился с samara.aif.ru Соловьев.