Больше сотни пожилых людей выселят на улицу в Самаре

В самарском пансионате для пожилых людей «РВЦ Зеленая Роща» сложилась непростая ситуация. В этом заведении проживает более ста подопечных, но всего через неделю они могут оказаться без крова. Причиной этому стало изменение собственника санатория им. Чкалова, в котором находится пансионат. Новый владелец решил расторгнуть аренду, и теперь пансионат ему не нужен.
Сотрудники заведения и родственники постояльцев обратились к местным властям с просьбой помочь найти новое помещение для своих подопечных.
История пансионата.
Два года назад предприниматель Даниил Осмагов арендовал седьмой корпус санатория им. Чкалова, который тогда пустовал. Договор аренды был заключен на десять лет с возможностью ежегодной пролонгации. За это время арендатор вложил значительные средства в ремонт и модернизацию здания, включая установку пожарной сигнализации и реконструкцию коммуникаций.
В результате было создано заведение для пожилых людей и инвалидов «Зеленая Роща», которое стало домом для более чем ста человек, нуждающихся в постоянном уходе. В пансионате некоторые посетители останавливаются на время. К примеру, пожилого человека оставляют там дети, на время своего отъезда. Некоторые постояльцы оказались в пансионате, потому что им нужно постоянное медицинское наблюдение.
Некоторые остались без близких, способных позаботиться о них, а кто-то просто живет вдали от родных и, в силу возраста или заболеваний, не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно.
Здесь предоставляется квалифицированная помощь, а также проводятся культурные мероприятия и занятия для подопечных. Каждую неделю их осматривает врач.
Потенциальное выселение.
Ситуация осложняется тем, что новый собственник здания не намерен продлевать аренду. Недавно он уведомил руководство пансионата о том, что они должны покинуть помещение.
Новый владелец ссылается на пункт договора, который якобы позволяет ему расторгнуть аренду в одностороннем порядке. Однако руководство пансионата уверяет, что такого условия не было при заключении договора. Изначально все соглашения предусматривали, что расторжение возможно только по обоюдной договоренности.
Поиск нового помещения.
В связи с угрозой выселения руководство пансионата обратились за помощью к правительству региона, чтобы найти подходящее здание для своих подопечных.
Ситуация привлекла внимание пользователей социальных сетей.
«Отец с тяжелой формой деменции в пансинате уже год… Тут очень все комфортно», — пишет один из пользователей.
«Это действительно то место, где оказывают помощь нашим близким и родным», — добавляет еще один.
«Неужели наши престарелые родители… не заслужили прожить свои последние дни в комфорте и уюте», — задаются вопросом самарцы.
Они же составили обращение к властям, в котором предлагается временно разместить всех на даче Качмазова. Это здание, площадью 2,8 тысячи квадратных метров, принадлежит олигарху Юрию Качмазову, который давно проживает за границей.
Таким образом, будущее подопечных пансионата «Зеленая Роща» остается под вопросом, и срочные меры необходимы для того, чтобы обеспечить их безопасность и комфорт.
Юридические тонкости.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что ситуацию следует рассматривать с юридической точки зрения.
«Есть текст договора, подписанный обеими сторонами. Был ли там изначально пункт об одностороннем расторжении, сказать сложно. Но, если и был, то это очень странно для арендатора — вложить в ремонт немало средств и не побеспокоиться о том, чтобы вернуть затраты и получить прибыль. Если договор на каком-то этапе был скорректирован и подменен, это возможно при молчаливом согласии обеих сторон. В противном случае, экспертиза должна показать несоответствия. Кроме того, учитывая социальную значимость объекта, договор аренды мог бы быть соответствующим образом зарегистрирован в Росреестре. Однако и этого не произошло. Решение проблемы возможно только при активном и неформальном участии региональной власти — на кону судьба и здоровье представителей старшего поколения», — поделился с samara.aif.ru Соловьев.
Он отметил, что в дальнейшем, самарская ситуация должна стать прецендентом для установления единых требований для составления и регистрации договоров аренды помещений, используемых для проживания и реабилитации инвалидов и представителей старшего поколения.
«Необходимо предусмотреть четкие правовые гарантии долгосрочного использования помещений, невозможности, по капризу нового собственника, выселить в никуда немощных и больных людей. В таких случаях может быть предусмотрена обязанность нового собственника предоставить помещение с аналогичными или лучшими техническими и природными характеристиками. И, конечно, такие договоры должны регистрироваться в Росреестре. Ведь сейчас при досрочном расторжении, формально права арендатора не нарушаются, а вот для проживающих в своем последнем пристанище стариков рушится мир», — заключил юрист.