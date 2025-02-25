Пассажирка авиарейса Иркутск — Уфа потеряла сознание при взлете

Пассажирка отказалась от госпитализации и осталась с мужем в Братске. В состоянии женщины не выявили ничего критичного. Предположительно, причиной обморока стало резкое падение давления при взлете. В аэропорту отметили, что в прошлом году самолеты совершили 12 незапланированных посадок в авиагавани.