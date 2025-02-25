Пассажирка авиарейса Иркутск — Уфа потеряла сознание при взлете

Самолет, следовавший из Иркутска в Уфу, приземлился в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки. При взлете 34-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Братска, из Иркутска Boeing-737 авиакомпании S7 вылетел в 10.25. На борту находились 104 человека. Спустя 40 минут после вылета экипаж запросил посадку в Братске из-за ухудшившегося самочувствия пассажирки, летевшей в сопровождении мужа.
Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Братска в 11.43. Борт встретила скорая помощь, ожидавшая у трапа. В течение 55 минут лайнер был обслужен, дозаправлен и отправился далее по маршруту.
Пассажирка отказалась от госпитализации и осталась с мужем в Братске. В состоянии женщины не выявили ничего критичного. Предположительно, причиной обморока стало резкое падение давления при взлете. В аэропорту отметили, что в прошлом году самолеты совершили 12 незапланированных посадок в авиагавани.