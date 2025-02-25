Для ремонта тротуара на улице Художественной в Калининграде разрешили вырубить 16 деревьев

Согласно документам, всего на тротуаре растут 87 деревьев. Под вырубку попадают восемь туй, три клёна, три сливы и кипарисовик. Также спилят кустарники: спиреи, сирень, самшит, пузыреплодник, розу, бузину и снежнеягодник.