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Для ремонта тротуара на улице Художественной в Калининграде разрешили вырубить 16 деревьев

Компенсационное озеленение выполнят на улице Ясной.

Для ремонта тротуара на улице Художественной в Калининграде разрешили вырубить 16 деревьев и 22 кустарника. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно документам, всего на тротуаре растут 87 деревьев. Под вырубку попадают восемь туй, три клёна, три сливы и кипарисовик. Также спилят кустарники: спиреи, сирень, самшит, пузыреплодник, розу, бузину и снежнеягодник.

Взамен обещают высадить новые растения. Компенсационное озеленение проведут на улице Ясной. Там появятся 11 лип и 56 форзиций.

Ранее на обновление тротуара на улице Художественной выделяли 9,7 миллиона рублей. Договор на ремонт заключили с ООО «БЛТА». Исполнение контракта должны были закончить в 2024 году.

экология