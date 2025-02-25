Для ремонта тротуара на улице Художественной в Калининграде разрешили вырубить 16 деревьев и 22 кустарника. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Согласно документам, всего на тротуаре растут 87 деревьев. Под вырубку попадают восемь туй, три клёна, три сливы и кипарисовик. Также спилят кустарники: спиреи, сирень, самшит, пузыреплодник, розу, бузину и снежнеягодник.
Взамен обещают высадить новые растения. Компенсационное озеленение проведут на улице Ясной. Там появятся 11 лип и 56 форзиций.
Ранее на обновление тротуара на улице Художественной выделяли 9,7 миллиона рублей. Договор на ремонт заключили с ООО «БЛТА». Исполнение контракта должны были закончить в 2024 году.