В Челябинске появится площадь Архангела Михаила

— С инициативой наименования выступил епархиальный совет Челябинской епархии Русской православной церкви, — рассказала начальник управления культуры Элеонора Халикова. — Предлагаемое наименование не имеет аналогов, не повторяется в городе. Установка вывесок, адресных табличек будет осуществлена за счет инициаторов. Депутаты за решение проголосовали единогласно за исключением Максима Зубкова. Работу в думе он совмещает с должностью помощника советника президента «Русской медной компании», которая выступала меценатом строительства собора. Депутат взял отвод из-за конфликта интересов.