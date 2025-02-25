Федор Аксенов занял пост заместителя главы Центрального округа Омска

Федор Аксенов стал новым заместителем главы администрации Центрального округа. Указ о назначении Аксенова подписал 25 февраля мэр Сергей Шелест, следует из документа, оказавшегося в распоряжении «КП Омск».
До назначения Аксенов занимал пост начальника отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства в администрации Центрального округа.
Федор Аксенов стал четвертым заместителем Амангельды Мендубаева. До этого момента у Мендубаева было два обычных зама — Сергей Гнатюк и Ксения Бобылева, а также первый зам — Николай Лось.