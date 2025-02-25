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Федор Аксенов занял пост заместителя главы Центрального округа Омска

Чиновник стал четвертым заместителем Амангельды Мендубаева.

Источник: Комсомольская правда

Федор Аксенов стал новым заместителем главы администрации Центрального округа. Указ о назначении Аксенова подписал 25 февраля мэр Сергей Шелест, следует из документа, оказавшегося в распоряжении «КП Омск».

До назначения Аксенов занимал пост начальника отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства в администрации Центрального округа.

Федор Аксенов стал четвертым заместителем Амангельды Мендубаева. До этого момента у Мендубаева было два обычных зама — Сергей Гнатюк и Ксения Бобылева, а также первый зам — Николай Лось.