Глава Сочи: основные транспортные артерии курорта расчищены

Последствия снегопада в Сочи сейчас ликвидируют около 300 человек и 164 единицы техники. Израсходовали порядка 1 тыс. т противогололедных материалов. Мэр отметил, что на некоторых маршрутах общественного транспорта в горных районах автобусы частично не доезжают до конечных остановок из-за гололеда. В такие места направили технику. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта функционирует штатно.