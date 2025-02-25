Глава Сочи: основные транспортные артерии курорта расчищены

«Сейчас очень важно соблюдать меры предосторожности водителям и пешеходам. Погодная ситуация травмоопасная и будет такой оставаться еще два дня», — предупредил мэр.
Основные магистрали Сочи очистили от снега, ведутся работы на второстепенных дорогах. Проезд по федеральным трассам обеспечен. На трассе А-147 в Лазаревском районе организовали пункт обогрева для водителей. Одновременно администрация района на базе придорожных объектов торговли и питания разместила еще семь стационарных пунктов.
Последствия снегопада в Сочи сейчас ликвидируют около 300 человек и 164 единицы техники. Израсходовали порядка 1 тыс. т противогололедных материалов. Мэр отметил, что на некоторых маршрутах общественного транспорта в горных районах автобусы частично не доезжают до конечных остановок из-за гололеда. В такие места направили технику. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта функционирует штатно.