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ХК «Ростов» переиграл «Ижсталь» со счетом 4:3

Хоккеисты «Ростова» одержали победу над командой «Ижсталь» из Удмуртии.

Источник: Комсомольская правда

Дубль форварда ХК «Ростов» Степана Урулина принес победу команде в матче ВХЛ с «Ижсталью». Игру провели вчера, 24 февраля, в Ростове-на-Дону.

Счет открыл капитан ижевского клуба Алексей Виноградов, он забил гол ближе к концу стартовой 20-минутки.

На пятой минуте второго периода в штрафной бокс отправился Артем Левинский (ХК «Ростов»). После этого гости воспользовались численным преимуществом и забили вторую шайбу. Гол оформил Дмитрий Кормилов (ХК «Ижсталь»). Далее хозяева провели две ответные атаки и добились равного счета, отличились Ярослав Сергиевский и Иван Смолев (ХК «Ростов»).

В третьем периоде гости снова вырвались вперед, но ненадолго. После гола Степана Урулина (ХК «Ростов») счет составил 3:3. В офертайме Степан Урулин отправил еще одну шайбу в ворота соперников и принес победу ХК «Ростов».

Следующий матч донские «кондоры» проведут 26 февраля с ХК «Торос». Начало этого матча в 18:30 по московскому времени.