ХК «Ростов» переиграл «Ижсталь» со счетом 4:3

На пятой минуте второго периода в штрафной бокс отправился Артем Левинский (ХК «Ростов»). После этого гости воспользовались численным преимуществом и забили вторую шайбу. Гол оформил Дмитрий Кормилов (ХК «Ижсталь»). Далее хозяева провели две ответные атаки и добились равного счета, отличились Ярослав Сергиевский и Иван Смолев (ХК «Ростов»).