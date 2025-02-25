В красноярском молодежном центре появится «Стена памяти»

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» предлагает жителям краевого центра поделиться фотографиями и историями о родственниках, воевавших или трудящихся в тылу во времена Великой Отечественной войны. Как рассказали в мэрии, рассказы от жителей лягут в основу «Стены памяти».