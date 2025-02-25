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В красноярском молодежном центре появится «Стена памяти»

Арт-объект будет располагаться на улице Красномосковская.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» предлагает жителям краевого центра поделиться фотографиями и историями о родственниках, воевавших или трудящихся в тылу во времена Великой Отечественной войны. Как рассказали в мэрии, рассказы от жителей лягут в основу «Стены памяти».

Арт-объект будет располагаться в холле центра на улице Красномосковская, 42. Рассказать о своих героях необходимо до 18 апреля, перейдя по этой ссылке.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 205−20−19.

Ранее мы писали, что красноярцы собрали почти четыре миллиона рублей в рамках акции на общественном транспорте за три дня.

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