В красноярском молодежном центре появится «Стена памяти»

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» предлагает жителям краевого центра поделиться фотографиями и историями о родственниках, воевавших или трудящихся в тылу во времена Великой Отечественной войны. Как рассказали в мэрии, рассказы от жителей лягут в основу «Стены памяти».
Арт-объект будет располагаться в холле центра на улице Красномосковская, 42. Рассказать о своих героях необходимо до 18 апреля, перейдя по этой ссылке.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 205−20−19.
Ранее мы писали, что красноярцы собрали почти четыре миллиона рублей в рамках акции на общественном транспорте за три дня.