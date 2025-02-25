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Котюков распорядился преодолеть демографический спад в Красноярском крае

Глава Красноярского края Михаил Котюков потребовал от региональных властей найти решения демографических проблем.

Источник: Правительство Красноярского края

Инициатива возникла на фоне рекордного падения рождаемости — в 2024 году показатель составил лишь 8,8 рождений на 1000 жителей, что стало минимумом с 1999 года.

Несмотря на небольшое превосходство над общероссийскими показателями, губернатор настаивает на радикальном пересмотре подходов к стимулированию рождаемости. Среди приоритетов — трансформация системы материальной поддержки, популяризация семейных ценностей и консультативная помощь будущим родителям.

С 2025 года в регионе внедрена выплата 100 тысяч рублей матерям до 23 лет при рождении первенца, вызвавшая противоречивые отклики местных жителей.

В сети красноярцы выдвигают собственные идеи для исправления ситуации: бесплатные квартиры молодым семьям, оптимизация управленческого аппарата и формирование благоприятной городской инфраструктуры.

Статистика министерства соцполитики показывает драматическое сокращение числа новорожденных: 24 тысячи в 2024 году против 41 тысячи десятилетие назад.

Последствия демографического кризиса уже ощущаются в экономике: сокращаются продажи детских товаров, а частные дошкольные учреждения сталкиваются с недобором воспитанников.

Ранее сообщалось, что Красноярский край привлек 70 специалистов по нацпроекту «Демография».