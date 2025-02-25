У жительницы Уфы в глазу поселился червь-паразит

В Уфе врачи вытащили червя из глаза женщины. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
40-летняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи больницы № 8 с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. В ходе осмотра врачи обнаружили подкожное извилистое образование. По словам пациентки, оно перемещалось с момента своего появления и до обращения в больницу.
Специалисты заподозрили, что это может быть паразит. Офтальмологи удалили гельминт и восстановили целостность века. После этого пациентку направили в инфекционную больницу для обследования и определения вида паразита.
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