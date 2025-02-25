У жительницы Уфы в глазу поселился червь-паразит

40-летняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи больницы № 8 с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. В ходе осмотра врачи обнаружили подкожное извилистое образование. По словам пациентки, оно перемещалось с момента своего появления и до обращения в больницу.