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У жительницы Уфы в глазу поселился червь-паразит

Врачи ГКБ № 8 Уфы вытащили червя из глаза женщины.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи вытащили червя из глаза женщины. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

40-летняя женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи больницы № 8 с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. В ходе осмотра врачи обнаружили подкожное извилистое образование. По словам пациентки, оно перемещалось с момента своего появления и до обращения в больницу.

Специалисты заподозрили, что это может быть паразит. Офтальмологи удалили гельминт и восстановили целостность века. После этого пациентку направили в инфекционную больницу для обследования и определения вида паразита.

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