Количество рейсов из Петербурга в Шанхай увеличится до 10 в неделю с 31 марта

Улететь из Петербурга в Шанхай станет проще с 31 марта, так как с этого числа количество рейсов по данному направлению вырастет до 10 в неделю. Перелеты будут осуществлять две авиакомпании: China Eastern Airlines и Shanghai Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.