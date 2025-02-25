Количество рейсов из Петербурга в Шанхай увеличится до 10 в неделю с 31 марта

Улететь из Петербурга в Шанхай станет проще с 31 марта, так как с этого числа количество рейсов по данному направлению вырастет до 10 в неделю. Перелеты будут осуществлять две авиакомпании: China Eastern Airlines и Shanghai Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
Тут стоит отметить, что первая авиакомпания нарастит количество рейсов с трех до пяти в неделю сначала с 1 марта, а потом уже в конце месяца увеличит их число до семи в неделю.
— Также полеты в Шанхай откроет новая авиакомпания Shanghai Airlines, которая запланировала три рейса в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Петербурга в 19:50, — добавили в пресс-службе.
Кстати, по итогам прошлого года Шанхай стал самым популярным по объему перевозок направлением Китая.
В Пулково добавили, что в рамках летнего расписания из Северной столицы также планируют запустить рейсы в Чэнду, Пекин и Санья.