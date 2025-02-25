Найдены различия в генах, указывающие на развитие глаукомы

Он добавил, что сейчас ученые ведут многоцентровое масштабное исследование, которое охватит около 1 тыс. пациентов. Для исследования у них берется кровь, которая анализируется методом ПЦР. По словам Трунова, результаты такого исследования позволят иначе формировать группы риска пациентов по глаукоме и сформировать методику для помощи пациентам, у которых есть маркеры развития глаукомы. «Если у человека в 20 лет будут выявлены определенные полиморфизмы генов, продуцирующих цитокины, мы можем говорить о том, что ему не нужно ждать до 40 лет. Можно начать наблюдение с 20 лет, мы не пропустим начальную стадию глаукомы, где больше шансов сохранить пациенту зрение в течение длительного времени», — сказал ученый.