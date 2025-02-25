В S7 подтвердили задержку нескольких рейсов в новосибирское Толмачёво

В авиакомпании S7 в ответе на вопросы Om1 Новосибирск подтвердили, что сегодня, 25 февраля, несколько рейсов прилетают в аэропорт Толмачёво с задержкой. Напомним, по информации Telegram-канал «АСТ-54 Black» сегодня в новосибирском аэропорту Толмачёво откладывалось прибытие 11 рейсов авиакомпании S7.