В S7 подтвердили задержку нескольких рейсов в новосибирское Толмачёво

В авиакомпании S7 в ответе на вопросы Om1 Новосибирск подтвердили, что сегодня, 25 февраля, несколько рейсов прилетают в аэропорт Толмачёво с задержкой. Напомним, по информации Telegram-канал «АСТ-54 Black» сегодня в новосибирском аэропорту Толмачёво откладывалось прибытие 11 рейсов авиакомпании S7.
«Задержки связаны с различными причинами, такими, как, например, погодные условия, или поздний прилёт предыдущих рейсов», — пояснили в пресс-службе S7.
Там дополнили, что пассажиры своевременно информируются о задержках посредством уведомлений по электронной почте и SMS-сообщений.
«Отметим, что информация о массовых отменах рейсов не соответствует действительности», — резюмировали в S7.