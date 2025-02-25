Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В S7 подтвердили задержку нескольких рейсов в новосибирское Толмачёво

Массовых отмен рейсов не было, сообщает авиакомпания.

Источник: Om1 Новосибирск

В авиакомпании S7 в ответе на вопросы Om1 Новосибирск подтвердили, что сегодня, 25 февраля, несколько рейсов прилетают в аэропорт Толмачёво с задержкой. Напомним, по информации Telegram-канал «АСТ-54 Black» сегодня в новосибирском аэропорту Толмачёво откладывалось прибытие 11 рейсов авиакомпании S7.

«Задержки связаны с различными причинами, такими, как, например, погодные условия, или поздний прилёт предыдущих рейсов», — пояснили в пресс-службе S7.

Там дополнили, что пассажиры своевременно информируются о задержках посредством уведомлений по электронной почте и SMS-сообщений.

«Отметим, что информация о массовых отменах рейсов не соответствует действительности», — резюмировали в S7.