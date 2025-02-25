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Из-за снегопада в Сочи шесть самолетов ушли на запасные аэродромы

Из-за снегопада, какого не было десять лет, самолеты уходят на запасные аэродромы.

Из-за снегопада в Сочи шесть самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба аэрогавани.

В Сочи продолжается снегопад, какого не было десять лет. Видимость составляет не более 500 метров. В связи с этим аэропорт работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров.

Из-за позднего прибытия самолетов возможны задержки вылетов. Кроме того, шесть бортов ушли на запасные аэродромы. В аэрогавани предупредили о задержках, связанных с противообледенительной обработкой всех воздушных судов и несвоевременным их прибытием.

Для максимально оперативного обслуживания пассажиров задействован дополнительный персонал.

Напомним, за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи следит прокуратура. Из-за погодных условий был задержан ряд авиарейсов. Сотрудники ведомства ведут в здании аэрогавани прием граждан.