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Пять предприятий юга Хабаровского края накажут за загрязнение воздуха

Каждой из организаций грозят штрафы до 200 тыс. рублей.

Источник: Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Сотрудники прокуратуры Вяземского района совместно с представителями экологического надзора главного управления госконтроля правительства Хабаровского края провели проверку ряда предприятий муниципалитета.

В ходе рейда выяснилось, что пять организаций не провели инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ и нарушили правила их государственного учета. За эти нарушения виновные могут быть привлечены к административной ответственности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Инвентаризация источников выбросов в атмосферу является важным шагом для обеспечения экологической безопасности и соблюдения законодательства. При проведении инвентаризации должны быть выявлены и учтены все источники выбросов, которые постоянно или временно находятся на территории предприятия, — подчеркнула заместитель начальника главного управления госконтроля Инна Лаврук.

По результатам проверки прокурор Вяземского района возбудил дела об административных правонарушениях. В ближайшее время должностные лица главного управления госконтроля рассмотрят вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Непроведение инвентаризации влечет административную ответственность, что может привести к штрафу до 100 тыс. рублей. Кроме того, за несвоевременное выполнение обязанности по постановке на государственный учет объектов, загрязняющих окружающую среду, предусмотрена ответственность также с наказанием в виде штрафа до 100 тыс. рублей.

экология