Пять предприятий юга Хабаровского края накажут за загрязнение воздуха

Непроведение инвентаризации влечет административную ответственность, что может привести к штрафу до 100 тыс. рублей. Кроме того, за несвоевременное выполнение обязанности по постановке на государственный учет объектов, загрязняющих окружающую среду, предусмотрена ответственность также с наказанием в виде штрафа до 100 тыс. рублей.