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Омская область удерживает цены на продукты ниже среднего уровня по России

В Омской области в феврале 2025 года отмечено повышение цен на ряд продуктов, включая овощи, мясо и сыр.

Источник: Freepik

По данным мониторинга ценового портала «АйМониторинг» на 17 февраля, наиболее заметно подорожал сыр — его средняя стоимость увеличилась на 18,41 рубля (+2,4%), достигнув 798,99 рубля за килограмм.

Также зафиксирован рост цен на картофель, который подорожал на 8,32 рубля (+19,3%), и яблоки, стоимость которых выросла на 49,59 рубля (+7,5%).

Из мясных продуктов увеличилась цена на говядину (+4,94 рубля, +0,9%), баранину (+4,68 рубля, +0,7%) и полукопчёную колбасу (+35,83 рубля, +6,1%).

При этом некоторые товары стали дешевле. Стоимость сливочного масла снизилась на 10,27 рубля (-1,0%) и составила 1000,05 рубля за килограмм. Подешевело стерилизованное молоко (-1,14 рубля, −1,0%), а также сосиски и сардельки (-2,98 рубля, −0,6%).

Несмотря на изменения цен, Омская область остаётся регионом с более доступными продуктами по сравнению с общероссийскими показателями. Например, говядина в Омске дешевле на 48,91 рубля, замороженная рыба — на 66,35 рубля, а сливочное масло — на 228,44 рубля по сравнению со средними ценами по стране.