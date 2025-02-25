Омская область удерживает цены на продукты ниже среднего уровня по России

По данным мониторинга ценового портала «АйМониторинг» на 17 февраля, наиболее заметно подорожал сыр — его средняя стоимость увеличилась на 18,41 рубля (+2,4%), достигнув 798,99 рубля за килограмм.
Также зафиксирован рост цен на картофель, который подорожал на 8,32 рубля (+19,3%), и яблоки, стоимость которых выросла на 49,59 рубля (+7,5%).
Из мясных продуктов увеличилась цена на говядину (+4,94 рубля, +0,9%), баранину (+4,68 рубля, +0,7%) и полукопчёную колбасу (+35,83 рубля, +6,1%).
При этом некоторые товары стали дешевле. Стоимость сливочного масла снизилась на 10,27 рубля (-1,0%) и составила 1000,05 рубля за килограмм. Подешевело стерилизованное молоко (-1,14 рубля, −1,0%), а также сосиски и сардельки (-2,98 рубля, −0,6%).
Несмотря на изменения цен, Омская область остаётся регионом с более доступными продуктами по сравнению с общероссийскими показателями. Например, говядина в Омске дешевле на 48,91 рубля, замороженная рыба — на 66,35 рубля, а сливочное масло — на 228,44 рубля по сравнению со средними ценами по стране.