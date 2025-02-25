Омская область удерживает цены на продукты ниже среднего уровня по России

Несмотря на изменения цен, Омская область остаётся регионом с более доступными продуктами по сравнению с общероссийскими показателями. Например, говядина в Омске дешевле на 48,91 рубля, замороженная рыба — на 66,35 рубля, а сливочное масло — на 228,44 рубля по сравнению со средними ценами по стране.