В Пермском зоопарке показали видео с новорожденным белым медвежонком

«Каждое утро в берлоге белых медведей начинается с объятий, игр и проявлений искренней любви малыша к маме. Сон для маленького хищника, как и для любого другого растущего организма, очень важен и занимает значительную часть суток. Проявления медвежьей нежности смотрите на нашем видео с камеры наблюдения», — подписали пост представители зоопарка.