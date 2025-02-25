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В Пермском зоопарке показали видео с новорожденным белым медвежонком

В этот четверг работники зоопарка раскроют пол малыша.

В социальных сетях Пермского зоопарка опубликовали видео с новорожденным белым медвежонком и его мамой Милой. Умилительный материал обнародовали сотрудники зверинца.

«Каждое утро в берлоге белых медведей начинается с объятий, игр и проявлений искренней любви малыша к маме. Сон для маленького хищника, как и для любого другого растущего организма, очень важен и занимает значительную часть суток. Проявления медвежьей нежности смотрите на нашем видео с камеры наблюдения», — подписали пост представители зоопарка.

Медвежонок у пары белых медведей Милки и Сэрику родился три месяца назад. В этот четверг, 27 февраля, работники зоопарка раскроют пол малыша.

флора и фауна