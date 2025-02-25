В Челябинске пройдет проверка системы оповещения

«Жители услышат сигнал: “Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!”», — сообщают власти.
Проверка пройдет 5 марта с 10:43 до 10:45. Челябинцев просят не паниковать.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля, ФедералПресс. В Челябинске 5 марта пройдет проверка системы оповещения. Об этом сообщают ведомства.
«Жители услышат сигнал: “Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!”», — сообщают власти.
Проверка пройдет 5 марта с 10:43 до 10:45. Челябинцев просят не паниковать.