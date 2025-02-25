Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пройдет проверка системы оповещения

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля, ФедералПресс. В Челябинске 5 марта пройдет проверка системы оповещения. Об этом сообщают ведомства.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

«Жители услышат сигнал: “Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!”», — сообщают власти.

Проверка пройдет 5 марта с 10:43 до 10:45. Челябинцев просят не паниковать.