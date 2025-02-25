Светофоры отключились на проблемной транспортной развязке Владивостока в час пик

Отключены светофоры в районе остановки «Кутузова», пересечения улиц Русская и Давыдова, улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными за рулём и уступать дорогу пешеходам.
По предварительной информации, аварийное погашение устраняет бригада ВПЭС. Обесточены следующие адреса:
Проспект 100-летия Владивостока, 88, 100, 100А, 100 В, 102, 104, 108, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 134, 150 В.
улица Давыдова, 5, 8А, 10, 20А, 22, 24, 32.
улица Кирова, 68, 70, 112.
улица Лесная, 3 Г, 12, 17 В, 23Д.
улица Русская, 27.
улица Чапаева, 8.
улица Чкалова, 16.