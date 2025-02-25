Группа самопомощи бойцам СВО может открыться в Штабе общественной поддержки ЕР в Иркутске

Группа самопомощи бойцам СВО и их семьям может открыться в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Иркутске. Встреча с сопредседателем проекта по оказанию психологической помощи участникам СВО и их семей Еленой Кузиной с иркутскими психологами показала, что сейчас такая помощь крайне важна. Клинический психолог Елена Кузина с начала спецоперации имеет 1 тысячу часов практики в главном военном госпитале им. Н. Н. Бурденко, она также волонтёр фонда «Своих не бросаем», пишет ИА IrkutskMedia.
Первый вопрос к специалисту как раз был о том, насколько психолог нужен в госпитале раненному бойцу. Депутат думы Иркутска Ростислав Белых, который в 2022 году был волонтёром в Горловке, спросил: «Как считаете, ведь нужно начинать реабилитацию с госпиталей, потому что именно там духом и падают». Получил ответ: «Я с вами не просто согласна, я готова об этом кричать». Елена Кузина считает, что в первые 72 часа, а ещё лучше в первые сутки, будет отлично, если психолог окажется рядом с бойцом. Но есть проблема с допуском гражданских психологов в военные госпитали.
Елена поделилась с иркутскими специалистами способом самопрезентации военным — она представляется кризисным реабилитологом, потому что «психолог» зачастую пугает бойцов. Далее предлагает сотрудничать и решать возникшую психологическую проблему так же, как боевую задачу. И важно: психолог не претендует на «роль гуру» — человека, который представляет, что происходит «за ленточкой».
«Участников военных действий нужно будет возвращать к мирной жизни, и очень важно, чтобы рядом оказался специалист, с которым у бойца установятся доверительные отношения. Многие боятся обращаться к психологу, поэтому нужно работать с семьёй», — подчеркнула Елена Кузина.
Примечательно, что на онлайн встречу пришли и работники педагоги-психологи детских садов. Их интересовало, как общаться, работать с детьми, у которых погиб отец, или с семьями, где бойцы пропали без вести. В этом случае Елена Кузина дала несколько конкретных техник коллегам: как справиться с горем и потерей близкого.
Кроме того, участники встречи обсудили, как работать с бойцами в зависимости от ситуации — комиссованными по ранению, с ампутацией, с диагнозом посттравматического стрессового расстройства и другими.
«Под кураторством Елены Кузиной в стране уже открыты несколько центров психологической помощи в штабах общественной поддержки “Единой России”. Надеюсь, что Иркутск не станет исключением. После этой онлайн-встречи психолог Елена Черентаева вызвалась создать группу самоподдержки в нашем Штабе общественной поддержки», — подытожил руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Иркутской области, депутат ЗС Николай Труфанов.