Группа самопомощи бойцам СВО может открыться в Штабе общественной поддержки ЕР в Иркутске

Первый вопрос к специалисту как раз был о том, насколько психолог нужен в госпитале раненному бойцу. Депутат думы Иркутска Ростислав Белых, который в 2022 году был волонтёром в Горловке, спросил: «Как считаете, ведь нужно начинать реабилитацию с госпиталей, потому что именно там духом и падают». Получил ответ: «Я с вами не просто согласна, я готова об этом кричать». Елена Кузина считает, что в первые 72 часа, а ещё лучше в первые сутки, будет отлично, если психолог окажется рядом с бойцом. Но есть проблема с допуском гражданских психологов в военные госпитали.