Маткапитал положен не только матерям, но и отцам

Материнский (семейный) капитал доступен не только матерям, но — в ряде случаев — и отцам. Сумма не меняется в зависимости от того, кому перечисляются деньги: отцу или матери, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Однако… возможность формирования накопительной пенсии за счет средств маткапитала предусмотрена только для матерей», — предупредил парламентарий.
Во-первых, на маткапитал имеет право мужчина, который является единственным усыновителем ребенка. Во-вторых, на сертификат может претендовать отец ребенка, оставшегося без матери. Речь идет о смерти второго родителя или лишении материнских прав. Отказать в маткапитале матери могут и на других законных основаниях, и тогда деньги должен получить отец.
Причем во втором случае сертификат отцу должны выдать, даже если у него нет российского гражданства. Чтобы оформить маткапитал, отцу следует обратиться в Соцфонд РФ, добавил депутат в беседе с «РГ».