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Маткапитал положен не только матерям, но и отцам

В Госдуме объяснили, при каких условиях на сертификат могут претендовать папы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Материнский (семейный) капитал доступен не только матерям, но — в ряде случаев — и отцам. Сумма не меняется в зависимости от того, кому перечисляются деньги: отцу или матери, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Однако… возможность формирования накопительной пенсии за счет средств маткапитала предусмотрена только для матерей», — предупредил парламентарий.

Во-первых, на маткапитал имеет право мужчина, который является единственным усыновителем ребенка. Во-вторых, на сертификат может претендовать отец ребенка, оставшегося без матери. Речь идет о смерти второго родителя или лишении материнских прав. Отказать в маткапитале матери могут и на других законных основаниях, и тогда деньги должен получить отец.

Причем во втором случае сертификат отцу должны выдать, даже если у него нет российского гражданства. Чтобы оформить маткапитал, отцу следует обратиться в Соцфонд РФ, добавил депутат в беседе с «РГ».