Маткапитал положен не только матерям, но и отцам

Во-первых, на маткапитал имеет право мужчина, который является единственным усыновителем ребенка. Во-вторых, на сертификат может претендовать отец ребенка, оставшегося без матери. Речь идет о смерти второго родителя или лишении материнских прав. Отказать в маткапитале матери могут и на других законных основаниях, и тогда деньги должен получить отец.