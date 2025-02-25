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Мелкое взяточничество и превышение полномочий: бывший гаишник предстанет перед уфимским судом

Экс-сотрудника ГАИ Башкирии осудят за взятки и превышение полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора Госавтоинспекции. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.

Согласно версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года обвиняемый за денежное вознаграждение передавал информацию о ДТП на территории Уфимского района знакомому аварийному комиссару.

Кроме того, в 2023—2024 годах он не обеспечил доставление пяти граждан к месту отбытия административного ареста, хотя получил соответствующие судебные постановления. В результате эти люди избежали предусмотренной законом ответственности.

Обвиняемый лишь частично признал свою вину. Возбужденное против него уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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