Парк роз и передвижная обсерватория появятся в Крыму

В ближайшее время в Крыму появятся новые интересные места для экскурсий: парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на горе Могаби. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.
Бывшие сотрудники обсерватории в Научном разработали формат интерактивных лекций о космосе, которые будут проводиться на базе отелей, расположенных в живописных крымских горах.
Также в 2027 году в Бахчисарайском районе Крыма откроется парк роз. Он будет носить имя розы графини Воронцовой, которая была выведена в Крыму. На сегодняшний день уже заложена тысяча кустов этой розы.