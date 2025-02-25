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Парк роз и передвижная обсерватория появятся в Крыму

В Крыму появятся новые места для экскурсий.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в Крыму появятся новые интересные места для экскурсий: парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на горе Могаби. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

Бывшие сотрудники обсерватории в Научном разработали формат интерактивных лекций о космосе, которые будут проводиться на базе отелей, расположенных в живописных крымских горах.

Также в 2027 году в Бахчисарайском районе Крыма откроется парк роз. Он будет носить имя розы графини Воронцовой, которая была выведена в Крыму. На сегодняшний день уже заложена тысяча кустов этой розы.

туризм и отдых