Свидетельства о рождении ребенка нижегородкам начали выдавать в роддомах

Два роддома в Нижнем Новгороде и шесть центральных больниц в районах Нижегородской области начали регистрировать детей по месту рождения. По данным областного правительства, в ближайшее время эту услугу планируется ввести в 17 медицинских учреждениях региона, где ведется работа по родовспоможению. Это три роддома в Нижнем Новгороде, областной перинатальный центр и перинатальный центр в Дзержинске, 11 межрайонных родильных домов, а также одно из учреждений ФМБА России в Сарове.