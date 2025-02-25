Свидетельства о рождении ребенка нижегородкам начали выдавать в роддомах

В крупных медицинских учреждениях региона будут открыты удаленные рабочие места сотрудников отделов ЗАГС. В остальных — специалисты будут приходить к роженицам по полученным заявкам. Пациентки до выписки будут получать гербовые свидетельства о рождении ребенка, медицинские справки о рождении и памятные медали «Родившемуся в Нижегородской области».
С согласия роженицы в роддоме оформляется электронный документ, который поступает в ее личный кабинет на «Госуслугах». Там же можно подать заявление на регистрацию рождения и согласовать с отцом имя ребенка. Орган ЗАГС сформирует цифровую запись акта о рождении и предоставит родителям весь необходимый комплект документов.