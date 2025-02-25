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Свидетельства о рождении ребенка нижегородкам начали выдавать в роддомах

Два роддома в Нижнем Новгороде и шесть центральных больниц в районах Нижегородской области начали регистрировать детей по месту рождения. По данным областного правительства, в ближайшее время эту услугу планируется ввести в 17 медицинских учреждениях региона, где ведется работа по родовспоможению. Это три роддома в Нижнем Новгороде, областной перинатальный центр и перинатальный центр в Дзержинске, 11 межрайонных родильных домов, а также одно из учреждений ФМБА России в Сарове.

Источник: Коммерсантъ

В крупных медицинских учреждениях региона будут открыты удаленные рабочие места сотрудников отделов ЗАГС. В остальных — специалисты будут приходить к роженицам по полученным заявкам. Пациентки до выписки будут получать гербовые свидетельства о рождении ребенка, медицинские справки о рождении и памятные медали «Родившемуся в Нижегородской области».

С согласия роженицы в роддоме оформляется электронный документ, который поступает в ее личный кабинет на «Госуслугах». Там же можно подать заявление на регистрацию рождения и согласовать с отцом имя ребенка. Орган ЗАГС сформирует цифровую запись акта о рождении и предоставит родителям весь необходимый комплект документов.