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Новогодний городок начали убирать в Хабаровске

Работы займут 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске начались работы по уборке новогоднего городка на площади Ленина. Работы продлятся больше недели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После окончания демонтажа площадь приобретет привычный для хабаровчан вид.

«В рамках подготовки к весеннему сезону специалисты снимут с елки праздничные гирлянды и шары, уберут снежные и ледовые скульптуры и другие украшения», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что оставлять горки на масленичные гуляния не планируется. Демонтажные работы завершат в течение 10 дней, то есть в начале марта.

Ранее сообщалось, что предприниматели обустроили новогодний городок на Амурском бульваре в Хабаровске. Там появилась елка под блестящим шатром, гирлянда, горки, фотозона и ледяные фигуры.