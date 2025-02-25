Новогодний городок начали убирать в Хабаровске

В Хабаровске начались работы по уборке новогоднего городка на площади Ленина. Работы продлятся больше недели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
После окончания демонтажа площадь приобретет привычный для хабаровчан вид.
«В рамках подготовки к весеннему сезону специалисты снимут с елки праздничные гирлянды и шары, уберут снежные и ледовые скульптуры и другие украшения», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В ведомстве уточнили, что оставлять горки на масленичные гуляния не планируется. Демонтажные работы завершат в течение 10 дней, то есть в начале марта.
Ранее сообщалось, что предприниматели обустроили новогодний городок на Амурском бульваре в Хабаровске. Там появилась елка под блестящим шатром, гирлянда, горки, фотозона и ледяные фигуры.