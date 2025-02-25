ИИ начнёт штрафовать во Владивостоке за парковку на газонах

Во Владивостоке в тестовом режиме эксплуатируется программно-аппаратный комплекс «Ангел: Административная практика», предназначенный для автоматического выявления нарушений правил благоустройства.
Пресс-служба мэрии сообщила, что до конца марта 2025 года система будет отрабатывать фиксацию неправомерной парковки в зонах зеленых насаждений.
Референт администрации Владивостока Николай Селюк пояснил, что тестирование комплекса стартовало в декабре 2024 года. Искусственный интеллект распознаёт автомобили, поставленные водителями на газонах и участках, потенциально пригодных для озеленения. На основании сведений из базы данных нарушителям направляются постановления об административной ответственности через «Госуслуги» или «Почтой России».
По информации специалиста, автоматизированная проверка проходит успешно, что побудило городские власти посредством конкурентных процедур приобрести аналогичный комплекс для расширения перечня выявляемых нарушений.
Для тестовой эксплуатации утверждены следующие маршруты фото- и видеофиксации нарушений в Первомайском и Советском районах:
— Маршрут № 1: улицы Харьковская, 10 — Гульбиновича, 30 — Интернациональная, 48 — Интернациональная, 61 — Интернациональная, 49а;
— Маршрут № 2: улицы Русская, 58 — Русская, 39а — Русская, 33 — проспект 100-летия Владивостока, 128;
— Маршрут № 3: улицы Чкалова, 14 и 16 — проспект 100-летия Владивостока, 133в — улицы Кирова, 22 — Енисейская, 7б.
Напомним, что согласно Правилам благоустройства, парковка автомобилей на газонах запрещена. Давление колёс не только уничтожает растительный покров, но и приводит к уплотнению почвы, что снижает её плодородие — лишаются проницаемость, кислород и влага, а корни растений не получают необходимых условий для нормального дыхания, что в итоге провоцирует усыхание зеленых насаждений.