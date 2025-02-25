ИИ начнёт штрафовать во Владивостоке за парковку на газонах

Напомним, что согласно Правилам благоустройства, парковка автомобилей на газонах запрещена. Давление колёс не только уничтожает растительный покров, но и приводит к уплотнению почвы, что снижает её плодородие — лишаются проницаемость, кислород и влага, а корни растений не получают необходимых условий для нормального дыхания, что в итоге провоцирует усыхание зеленых насаждений.