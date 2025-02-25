В летнем расписании Омского аэропорта ожидают новые субсидированные рейсы

В весенне-летнем расписании могут появиться дополнительные субсидированные рейсы. Об этом на встрече с журналистами рассказал Олег Селиверстов, генеральный директор Омского аэропорта.
«Пока что насчёт летнего расписания есть некоторая неопределённость. Многие региональные маршруты летают по программе субсидирования. Мы ожидаем, что в марте Росавиация может открыть дополнительный отбор по субсидированным рейсам. Сейчас мы находимся в рамках неопределённости, когда мы не знаем, будет отбор или нет и какие компании заявятся и будут отобраны», — сообщил Олег Селиверстов.
Напомним, что список субсидированных рейсов опубликовали в январе. В него вошли 12 маршрутов, которые будут выполняться из Омска российскими авиакомпаниями.
Субсидирование предоставляет возможность пассажирам приобрести льготные билеты по специальному сниженному тарифу в рамках государственной программы, направленной на обеспечение доступности авиаперевозок по всей стране. Эти билеты доступны для всех категорий пассажиров и могут быть куплены как на сайтах авиакомпаний, так и в авиакассах.