В летнем расписании Омского аэропорта ожидают новые субсидированные рейсы

«Пока что насчёт летнего расписания есть некоторая неопределённость. Многие региональные маршруты летают по программе субсидирования. Мы ожидаем, что в марте Росавиация может открыть дополнительный отбор по субсидированным рейсам. Сейчас мы находимся в рамках неопределённости, когда мы не знаем, будет отбор или нет и какие компании заявятся и будут отобраны», — сообщил Олег Селиверстов.