В Омске и области объявлены метеоусловия первой степени опасности

Синоптики Обь-Иртышского УГМС в очередной раз объявили для Омска и области метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается, что режим НМУ будет действовать в регионе порядка 12 часов с шести часов вечера вторника, 25 февраля 2025 года, до утра среды, 26 февраля.