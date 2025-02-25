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В Омске и области объявлены метеоусловия первой степени опасности

Синоптики Обь-Иртышского УГМС в очередной раз объявили для Омска и области метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается, что режим НМУ будет действовать в регионе порядка 12 часов с шести часов вечера вторника, 25 февраля 2025 года, до утра среды, 26 февраля.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: SuperOmsk.ru

«С 18 часов 25.02.2025 г. до 08 часов 26.02.2025 г. на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — указано в сообщении омских синоптиков.

Впоследствии с 26 по 28 февраля по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.