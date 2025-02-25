В Адыгее разработали программный модуль для оценки потенциала биоэнергетики

Он отметил, что в лаборатории ВИЭ изучили энергетический потенциал использования в качестве биоресурсов пожнивных остатков растений, остающихся на полях после уборки урожая, и отходов животноводческого хозяйства, которые могут служить сырьем для производства биогаза. При тестировании программного модуля был оценен валовый потенциал исследуемых видов ресурсов для Адыгеи. Как показали расчеты, за счет использования в качестве энергетических ресурсов отходов сельского хозяйства и животноводства можно покрыть до 15% общего количества потребляемой в Адыгее энергии.