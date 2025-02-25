В Адыгее разработали программный модуль для оценки потенциала биоэнергетики

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Адыгейского государственного университета (АГУ) разработали программный модуль оценки потенциала биоэнергетических ресурсов, благодаря которому регионы смогут рассчитать объемы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии и снизить зависимость от традиционных энергоносителей. Об этом сообщил ТАСС ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.
Лаборатория ВИЭ была создана в АГУ в декабре 2022 года при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Лаборатория позволяет привлечь к научным исследованиям в области ВИЭ еще больше молодых исследователей.
«Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики Адыгеи. Наши ученые разработали программный модуль оценки потенциала биоэнергетических ресурсов, благодаря которому регионы смогут рассчитать объемы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии и снизить зависимость от традиционных энергоносителей. Программа позволяет определять валовый и технический потенциал биоэнергетических ресурсов, используя данные о количестве поголовья скота, площади сельскохозяйственных угодий и коэффициентах выхода энергии для различных типов ресурсов», — сказал ректор.
Он отметил, что в лаборатории ВИЭ изучили энергетический потенциал использования в качестве биоресурсов пожнивных остатков растений, остающихся на полях после уборки урожая, и отходов животноводческого хозяйства, которые могут служить сырьем для производства биогаза. При тестировании программного модуля был оценен валовый потенциал исследуемых видов ресурсов для Адыгеи. Как показали расчеты, за счет использования в качестве энергетических ресурсов отходов сельского хозяйства и животноводства можно покрыть до 15% общего количества потребляемой в Адыгее энергии.
Как рассказали в пресс-службе вуза, использование отходов сельского хозяйства для производства энергии позволяет снизить зависимость от традиционных энергоносителей, способствует оптимизации ресурсопотребления и улучшению общей энергоэффективности. Биогаз — один из самых рентабельных видов топлива. 1 куб. м биогаза эквивалентен по теплоте сгорания 0,8 куб. м природного газа, 0,6 кг бензина, 0,7 кг мазута, 1,5 кг дров или 3 кг брикетированного биотоплива. Сырьем для биогаза являются не дорогостоящие и дефицитные природные ресурсы, а восполняемые отходы.
При этом программный модуль оценки потенциала биоэнергетических ресурсов интегрирован с геоинформационными системами, что дает возможность проведения пространственного анализа доступности ресурсов и исследований не только биоэнергетических ресурсов, но и таких видов энергии, как солнечная или ветровая.