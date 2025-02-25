Когда у школьников Башкирии начнутся весенние каникулы.

Весенние каникулы для школьников Башкирии, согласно календарю на 2024−2025 год, запланированы с 29 марта по 6 апреля. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства образования и науки РБ, в соответствии с федеральными образовательными программами обучение в школах ведется по учебным четвертям. Так, продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебного года для всех школьников составляет 34 недели, за исключением первоклассников, которые учатся 33 недели в год.