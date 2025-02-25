Когда у школьников Башкирии начнутся весенние каникулы.

Весенние каникулы для школьников Башкирии, согласно календарю на 2024−2025 год, запланированы с 29 марта по 6 апреля. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства образования и науки РБ, в соответствии с федеральными образовательными программами обучение в школах ведется по учебным четвертям. Так, продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебного года для всех школьников составляет 34 недели, за исключением первоклассников, которые учатся 33 недели в год.
I четверть длится 8 учебных недель, II четверть — 8 учебных недель, III четверть — 11 учебных недель, IV четверть — 7 учебных недель. В ведомстве пояснили, что для профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
«В Башкортостане с учетом обозначенных требований ежегодно разрабатывается рекомендуемый учебный календарь для общеобразовательных организаций, в котором указываются учебные недели и длительность каникул. Напоминаем, что школа имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул. Большинство из них предпочитает следовать рекомендуемому графику», — отметили в минобре РБ.
В управлении образования администрации Уфы добавили, что при составлении календарного графика обучения общеобразовательные организации опираются на нормы санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В федеральной образовательной программе каникулы распределены равномерно, главное, чтобы дети освоили программу без переутомления и вреда для здоровья.
«Ежегодно министерством образования и науки Республики Башкортостан в муниципалитеты направляется рекомендуемый учебный календарь для общеобразовательных организаций республики, согласно которому срок весенних каникул определен с 29 марта по 6 апреля 2025 года», — заявили в управлении.
Ранее «Башинформ» сообщал, что летние каникулы в этом году в школах республики начнутся 27 мая. Таким образом, в новом учебном году у школьников будет 166 учебных дней и 130 выходных. У первоклассников выходных будет на 9 дней больше.