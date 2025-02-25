Стало известно, сколько получают банковские работники в Новосибирске

По данным аналитиков «Авито Работы», профессия банковского работника возглавила список наиболее востребованных офисных вакансий в регионе. В январе 2025 года число предложений в этой сфере выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стартовая зарплата составляет 78 242 рубля в месяц, а для специалистов с опытом — от 80 000 до 250 000 рублей.
Рост спроса на специалистов банковской сферы объясняется экономическими изменениями и повышенной потребностью в финансовых услугах. Следом за банковскими работниками идут кредитные специалисты (+105% вакансий за год, средняя зарплата 66 277 рублей) и дизайнеры (+86%, 76 533 рубля).
«Сегодня российским компаниям важно не только сохранять, но и наращивать клиентскую базу, осваивать новые рынки и искать нестандартные подходы к росту. Именно поэтому спрос на менеджеров по развитию бизнеса продолжает активно расти. Работодатели готовы предлагать этим специалистам конкурентные зарплаты даже при минимальном опыте работы», — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».