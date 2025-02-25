Стало известно, сколько получают банковские работники в Новосибирске

По данным аналитиков «Авито Работы», профессия банковского работника возглавила список наиболее востребованных офисных вакансий в регионе. В январе 2025 года число предложений в этой сфере выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стартовая зарплата составляет 78 242 рубля в месяц, а для специалистов с опытом — от 80 000 до 250 000 рублей.