В Перми 5 марта проверят систему оповещения

В следующую среду, 5 марта, с 10.40 до 10.43 в Перми пройдет проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщает Пермская дирекция дорожного движения.
«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер», — уточнили в ведомстве.
В дирекции предупредили, что пермяки услышат следующее: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».