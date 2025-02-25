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В Перми 5 марта проверят систему оповещения

Пермяков попросили сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В следующую среду, 5 марта, с 10.40 до 10.43 в Перми пройдет проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

«Просим жителей города, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Проверка системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер», — уточнили в ведомстве.

В дирекции предупредили, что пермяки услышат следующее: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

МЧС