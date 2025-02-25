Минчанка пожаловалась в МАРТ на отказ магазина принять сертификат без чека

Сообщается, что жительница Минска обратилась в ведомство после того, как один из магазинов отказался принимать сертификат без чека об оплате. В МАРТ заметили, что надпись, которая предупреждала о том, что сертификат не примут без чека, в нем содержалась. Однако отказ со стороны торговой сети принять сертификат неправомерен.