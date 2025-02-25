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Минчанка пожаловалась в МАРТ на отказ магазина принять сертификат без чека

МАРТ Беларуси отреагировал на отказ магазина принимать сертификат без чека об оплате.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка пожаловалась в МАРТ на отказ магазина принять сертификат без чека. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Сообщается, что жительница Минска обратилась в ведомство после того, как один из магазинов отказался принимать сертификат без чека об оплате. В МАРТ заметили, что надпись, которая предупреждала о том, что сертификат не примут без чека, в нем содержалась. Однако отказ со стороны торговой сети принять сертификат неправомерен.

«Продавец не вправе устанавливать условия, влияющие на возможность использования подарочного сертификата», — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что порядок продажи по подарочным сертификатам был определен Положением о порядке и условиях реализации товаров № 935 от 22 декабря 2018 года, которое было утверждено белорусским правительством. Так, согласно пункту 4 указанного документа, запрещено устанавливать условия продажи товаров по подарочным сертификатам, которые сокращают срок его действия, влияют на возможность его использовать в течение срока действия.

В МАРТ пояснили, что установление со стороны продавца требования о действительности подарочного сертификата только при наличии чека, является условием, влияющим на возможность его использования в течение срока его действия, что недопустимо.

Ранее мы писали, что минчане нашли в продаже сырки «ДеSSерт», на которые негативно среагировал МАРТ.

Тем временем житель Минска воспользовался промокодом при покупке телефона и пошел в милицию.

Кроме того, «Минскэнерго» сказало про отключение электричества в двух районах Минска.