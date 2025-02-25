Первый в Ростовской области веломост возвели в Суворовском

Уникальный объект благоустройства появился жилом районе Суворовский, в парке им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это веломост, который теперь стал частью велобеговой трассы «Горный манеж».
Как отмечают профессионалы велоспорта, веломост должен стать образцом для всей велосипедной инфраструктуры города с учетом того, что муниципалитет давно заявляет о своей поддержке этого направления. К тому же, веломост местного производства, а значит установка подобных сооружений на других объектах велосипедной инфраструктуры города не потребует больших финансовых затрат и времени.
Возведенный мост имеет длину 25,5 метра и высоту 3,5 метра. Он установлен на входе в парк. Конструктивной особенностью сооружения является то, что на мосту благодаря использованию разных высот эффективно разводятся потоки велосипедистов и пешеходов. Таким образом, болельщики получат возможность безопасно наблюдать за состязаниями с максимально близкого расстояния. А такие соревнования по горному велосипеду пройдут в городе уже 6 апреля.
НАША СПРАВКА.
Велобеговая трасса «Горный манеж» создана застройщиком района «ВКБ-Новостройки» совместно со спортсменами, которые ежегодно участвуют в соревнованиях по горному велосипеду и гонкам с препятствиями.