Первый в Ростовской области веломост возвели в Суворовском

Как отмечают профессионалы велоспорта, веломост должен стать образцом для всей велосипедной инфраструктуры города с учетом того, что муниципалитет давно заявляет о своей поддержке этого направления. К тому же, веломост местного производства, а значит установка подобных сооружений на других объектах велосипедной инфраструктуры города не потребует больших финансовых затрат и времени.