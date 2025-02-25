Мэр Новосибирска Кудрявцев взял на контроль очистку крыш от снега и льда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале сообщил о том, что сейчас в городе будет усилен контроль за очисткой крыш от снега и льда в связи с теплыми погодными условиями.
«Необходимо скоординировать усилия всех ответственных служб, включая управляющие компании, собственников и арендаторов зданий, для своевременной уборки крыш многоквартирных домов и нежилых объектов. От этого зависит безопасность людей», — написал мэр.
Он также уточнил, что все главы районов обязаны еженедельно докладывать о ходе работ.
Напомним, что новосибирцев предупредили о риске ДТП из-за гололеда.