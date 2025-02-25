Сибирячка с розовыми волосами двигает стену в 250 кг

«Среди девушек это было не очень популярно, потому что они боятся этого вида спорта, так как женщины выглядят очень мощно, а быть на них похожими не все хотят. А я 6 лет назад начала выступать. Я против всей этой фармы, чисто на своих силах, поэтому прогресс у меня не такой быстрый. Все удивляются, что вот я прихожу, вся такая девочка с розовыми волосами, а поднимаю тяжелый вес. Мне нравится такая реакция», — признается собеседница.