Сибирячка с розовыми волосами двигает стену в 250 кг

37-летняя тренер из Новосибирска Ксения Быданова стала участницей шоу «Богатырские игры». Сибирячка занимается силовыми видами спорта: жим лежа и подтягивания. Все началось с большого желания похудеть после родов, а переросло в профессиональные занятия пауэрлифтингом. Сейчас Ксения борется за главный приз — 10 миллионов рублей. Подробности её истории — в материале nsk.aif.ru.
Родом из небольшого города в Сибири.
Ксения живет в Новосибирске и работает тренером по пауэрлифтингу. Помимо силовых тренировок, спортсменка участвует в забегах. А в детстве занималась лыжами, поэтому с духом соперничества и спорта она всегда шла рука об руку.
«Я из маленького города Ачинск Красноярского края. Там проживает всего 120 тысяч человек. Естественно, в Ачинске окончила школу и педагогический университет. Потом в магазине продавала телефоны, ездила в командировки по другим городам. Так я оказалась в Новосибирске», — рассказала журналисту АиФ-Новосибирск собеседница.
Уже в столице Сибири Ксения познакомилась со своим будущим мужем. В тот момент она уже не занималась спортом, лыжи отошли на второй план — Ксения вышла замуж и родила первого ребенка. Через короткий период на свет появился и второй малыш. Во время декрета сибирячка решила вернуться в спорт, чтобы преобразить себя.
«Я очень сильно набрала во время беременности, хотелось похудеть, а потом увлеклась. В Новосибирске был реалити-проект, но в соцсетях, а не на телевидении. Отправила туда заявку, дошла до финала, преобразилась и похудела», — вспоминает Ксения.
«Такая маленькая и поднимает тяжелый вес».
Через некоторое время ей предложили стать тренером. Зал, в котором она работала, специализировался на подготовке по пауэрлифтингу. А потом и сама Ксения решила подготовиться к соревнованиям. При этом не планировала заниматься этим видом спорта серьезно.
«Среди девушек это было не очень популярно, потому что они боятся этого вида спорта, так как женщины выглядят очень мощно, а быть на них похожими не все хотят. А я 6 лет назад начала выступать. Я против всей этой фармы, чисто на своих силах, поэтому прогресс у меня не такой быстрый. Все удивляются, что вот я прихожу, вся такая девочка с розовыми волосами, а поднимаю тяжелый вес. Мне нравится такая реакция», — признается собеседница.
Со временем сибирячка начала замечать большой прогресс: выполнила нормативы КМС, а потом и вовсе стала мастером спорта международного класса по жиму лежа. По нему она поставила рекорд в Новосибирской области в федерации WPF.
Так, уже более шести лет Ксения работает в одном и том же зале, причем принципиально только с женщинами, потому что с ними ей комфортнее. Да и история сибирячки очень мотивирует других девушек, которые хотят изменить свое тело.
«Сейчас мой вес 59 килограмм, для соревнований худею до 46 килограмм. Когда я только пошла в зал, весила 74 килограмма», — объяснила тренер.
Двигала стену в 250 кг и била стекла.
Попасть на шоу о спорте Ксения и не мечтала, так как считала, что простой человек туда никогда не попадет. Однако осенью прошлого года спортсменке пришло сообщение от редактора шоу «Богатырские игры». Ей предложили пройти онлайн-кастинг — отправить видео, фото с тренировок и соревнований.
Все необходимое она отправила и забыла — не верила, что перезвонят. Через полтора месяца перезвонили и сказали, что сибирячка прошла кастинг. Для Ксении это стало подарком судьбы. В Новосибирск к ней приехала съемочная группа, которая сняла сюжет про её жизнь, а 2 февраля сибирячка была уже в Москве на съемках.
Для тренера это был первый опыт в съемках. Остальные участники, отмечает девушка, уже где-то снимались. Однако сильной конкуренции не чувствовалось, все общались и дружили.
«Еще многие спрашивают, постаново это или нет. Скажу сразу: это все по-настоящему. Ничего не подстроено, мы действительно соревнуемся. С некоторыми ребятами мы сдружились, общаемся до сих пор. Все очень открытые, поддерживали друг друга», — поделилась она.
Во время испытаний участникам предстояло двигать стену в 250 кг, бить стекла и играть в богатырские салки.
«Я счастлива, что вошла в сотню самых лучших. Главный приз — 10 миллионов рублей. Если будет второй сезон, я обязательно хочу вернуться», — заключила тренер Ксения Быданова.