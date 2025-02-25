Проект школы на 1000 мест на Бору прошел госэкcпертизу

Учебное заведение на улице Луначарского рассчитано на тысячу мест. В здании помимо классов будет три спортивных и актовый зал на 450 посадочных мест, а также зал хореографии, медицинский кабинет и блок приготовления пищи. Планируется, что школа откроет свои двери для первых учеников в День знаний 2025 года.