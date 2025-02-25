В Самаре планируют отремонтировать летнюю площадку в Струковском саду

В Самаре продолжают публиковать заявки на портале «Госзакупки» для благоустройства территории. В текущем году планируют отремонтировать летнюю площадку в Струковском саду.
Контракт с подрядчиками заключили в понедельник, 24 февраля. Согласно условиям, работники обновят сцену летнего театра. Работы выполнят до конца текущего года. Стоимость работ оценили в 408,9 тысяч рублей.
Напомним, в областной столице также ищут подрядчика для высадки цветов в парках. Благоустройство проведут в парке Победы, парке Гагарина, парке 50-летия Октября и в Струковском саду. К работам приступят в мае 2025 году.