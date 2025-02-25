«Ах, правительство. Кто будет — не будет». Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что журналисты, блогеры и прочие, особенно не белорусские, забыли о том, что правительство формируется не после выборов. Президент пояснил, что правительство начали постепенно формировать до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то и год, назначая министров и так далее.