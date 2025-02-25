«Ах, правительство. Кто будет — не будет». Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля, принимая с докладом главу Совета Республики Наталью Кочанову, высказался о формировании нового белорусского правительства, пишет БелТА.
— Вижу, уже в СМИ начинают мусолить: «Ах, правительство. Кто будет — не будет», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что журналисты, блогеры и прочие, особенно не белорусские, забыли о том, что правительство формируется не после выборов. Президент пояснил, что правительство начали постепенно формировать до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то и год, назначая министров и так далее.
— У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди, — отметил глава государства.
Вместе с тем он добавил, что руководство, высшие должностные лица — все, что входят в компетенцию президента — подлежат рассмотрению. Лукашенко напомнил, что указанные вопросы поручал рассмотреть, а также внести предложения по кандидатурам специальной комиссии, куда входит председатель Совета Республики.
— Чтобы мнений было побольше. Я знаю, вы обсуждали не единожды персоналии кандидатур. К чему пришли? — спросил президент Беларуси.
Ранее мы писали, что Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами с избирательного участка.
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