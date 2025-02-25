В Волгограде появятся новые дорожные знаки

В России приняли новый ГОСТ, который вводит в регионах, в том числе и в Волгоградской области, новые дорожные знаки и изменяет правила их использования.
Документ уже опубликован, а обязательным станет с 1 января 2026 года. Однако регионы могут применять его уже сейчас. Среди нововведений — знак «Глухие», предупреждающий о пешеходах с нарушением слуха. Также теперь на знаках парковки будет указываться способ постановки автомобиля, а на ограничении скорости — предупреждение о «лежачем полицейском». Кроме того, некоторые знаки объединят, а информацию на них можно будет скрывать с помощью магнитных лент.
Изменятся и правила установки указателей. В населенных пунктах перед регулируемыми перекрестками можно будет обходиться разметкой без знака «Стоп-линия», который теперь разрешено делать вертикальным.
Специалисты уверены, что сокращение количества знаков снизит «визуальный шум» и сделает дороги безопаснее. Однако эксперты предупреждают: важно, чтобы водители не сталкивались с неожиданными изменениями и не получали штрафы из-за нехватки разметки или указателей.